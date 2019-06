Kamer laat ww-export begaan maar eist wel maatregelen van minister

Nederland verzet zich volgens Koolmees hevig tegen uitbreiding van de mogelijkheid om ww-uitkeringen mee te nemen naar een ander EU-land. In de praktijk komt de nieuwe regel erop neer dat bijvoorbeeld Poolse werknemers recht hebben om zes in plaats van drie maanden lang Nederlandse ww te krijgen in hun thuisland.



Volgens minister Koolmees tart dit voorstel het ‘rechtvaardigheidsgevoel’, omdat Nederlandse uitkeringen veelal hoger liggen dan lonen in andere EU-lidstaten. Daardoor is er nauwelijks een prikkel om in eigen land actief op zoek te gaan naar werk en schiet bovendien de controle daarop tekort. Koolmees spreekt van een ‘graat in de keel’, die niet uit te leggen is en bovendien schadelijk is voor de Europese Unie als geheel. Ook Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, België en Luxemburg zijn volgens Koolmees tegen het voorstel.