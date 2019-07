Kamer moet hoofd- en bijzaken leren scheiden

Het afgelopen parlementaire jaar zijn er de nodige records gebroken. Er werden meer dan 4000 moties ingediend. Er waren 340 algemene overleggen en 226 plenaire debatten. Op de wachtlijst met nog te voeren debatten staan aanvragen uit maart 2018 waar de Kamer nog niet aan toe is gekomen. De Kameragenda is ontploft, waarschuwde Arib. ,,We maken onszelf en elkaar gek.’’ En daar heeft ze gelijk in. Al jaren constateert de Tweede Kamer dat de middelen die zij inzet bot zijn geworden. Toch leidt dat er niet toe dat ze zuiniger omgaat met wapens als moties, amendementen en debatten. Steeds vaker worden ze niet zozeer ingezet om iets voor elkaar te krijgen, maar gebruiken partijen ze louter om in internetfilmpjes aan de eigen achterban te kunnen laten zien dat ze goed bezig zijn.



Maar wat heeft een motie nog voor nut wanneer er zó veel worden ingediend dat het kabinet er zijn schouders over ophaalt? Dat er zo veel moties van wantrouwen worden ingediend, dat geen bewindspersoon er nog zenuwachtig van wordt? De twee bewindspersonen die deze kabinetsperiode vertrokken (Halbe Zijlstra en Mark Harbers) werden niet door de Kamer weggestuurd. En ondertussen is de werkdruk onder Kamerleden zó hoog dat al meerderen er óf een tijd uit lagen óf zelfs het bijltje erbij neer gooiden.



De Tweede Kamer is het belangrijkste politieke orgaan van ons land. Ze vertegenwoordigt de kiezer, controleert het kabinet en bepaalt wat er gebeurt in ons land. Kamerleden verdienen daarvoor meer en betere ambtelijke ondersteuning, zoals 35 maatschappelijke organisaties vorige maand nog vroegen. Maar zelfs met dubbel zo veel hulp wordt het werk van onze volksvertegenwoordiging niet effectiever, zolang ze niet zelf hoofd- van bijzaken beter leert scheiden.