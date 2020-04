Kamer: Neem mondkapjes mee in exit-strategie

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat het kabinet bij de inkoop van mondkapjes er al rekening mee houdt dat deze ook door een deel van de Nederlanders straks gedragen gaat worden. ,,Zodat ze er straks kunnen zijn als we nodig hebben.” Nu is er in de zorg nog een gebrek aan de juiste mondmaskers en klaagt personeel van verpleeghuizen dat zij niet altijd over deze beschermingsmiddelen beschikken.

Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff is de vraag waarom Nederland het dragen van mondkapjes niet adviseert, terwijl buurlanden Duitsland en Frankrijk dat wel doen, ‘een begrijpelijke vraag’. ,,Waarom doen wij het dan niet? Bijvoorbeeld in situaties waar die anderhalve meter afstand niet kan.”

Theedoek

PVV-leider Geert Wilders zei niet te begrijpen waarom het RIVM ‘op de rem trapt’. Het instituut stelt dat het dragen van mondkapjes voor schijnveiligheid zorgt. Maar, stelde Wilders, in 2009 stelde het RIVM nog dat het dragen van een masker in een pandemie ‘cruciaal’ is. ,,Zelfs een theedoek als masker zou voor bescherming zorgen.” Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil weten of er in de exit-strategie ‘vormen van mondbescherming’ worden ingezet. Hij heeft het over alternatieven voor de medische maskers.