Kamer struikelt over mogelijke sluiting spoedeisende hulpposten, Kuipers spreekt van ‘aperte onzin’

De angst heerst alleen dat met het afschaffen van de 45-minutennorm het voortbestaan van kwetsbare ziekenhuizen en spoedposten in het geding komt. Dat zit zo: een ziekenhuis of spoedeisende hulp in een landelijke regio die weinig patiënten behandelt maar wél cruciaal is voor het behalen van de norm, krijgt nu nog een vergoeding vanuit de overheid. De Kamer is bang dat die vergoeding eraan gaat. Zonder die bijdrage zullen de ziekenhuizen niet in staat zijn hun spoedpost open te houden, is de gedachte.