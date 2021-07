Kamer terug voor spoeddebat over corona: dreigen extra maatregelen?

,,Er was terecht kritiek op de te luchtige communicatie’’, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries over de manier waarop demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eind juni de meeste coronaregels van tafel veegden. De Vries wil weten hoe het zó mis kon gaan. ,,Ik zou het overigens goed vinden als alle betrokkenen naar hun eigen rol kijken’’, zegt ze. ,,Dus ook de Kamer, de burgemeesters, discotheken en sommige jongeren.’’ Volgens de VVD’er was er ‘onvoldoende controle en verantwoordelijkheid’, waardoor ‘onveilige situaties’ zijn ontstaan.

Met bijna 52.000 besmettingen ziet het RIVM afgelopen week een verzesvoudiging ten opzichte van een week eerder. Vooral in de leeftijd van 18 tot 24 jaar lijkt er geen rem op het virus te zijn, met een stijging van bijna 900 (!) procent. Het reproductiegetal ligt boven de twee, zo hoog is het sinds de eerste maand van de corona-uitbraak niet meer geweest. De afgelopen dagen vlakt het aantal infecties wel wat af, zo lijkt het.

Excuses

Maar het kabinet zal in het coronadebat - dat om 13.00 uur begon en de rest van de dag duurt - opnieuw excuses maken voor de ruige juni-versoepelingen en het gebrek aan zelfreflectie daarover. De verruimingen waren ‘een inschattingsfout’, benadrukten Rutte en De Jonge eerder deze week. Het nachtleven - inclusief grote festivals - is tot 14 augustus weer verboden. ,,We hebben het inhaalgedrag onderschat. Niet alleen bij jongeren, iedereen zal herkennen dat die 1,5 meter echt niet overal wordt nageleefd’’, zei De Jonge, die zelf met de reclamekreet ‘dansen met Janssen’ het startschot gaf voor een zomer vol feesten. Volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld is de term ‘inschattingsfout’ een understatement.

,,Had de Kamer niet feller van zich moeten laten horen?’’, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte in het debat. ,,Maar toen ik de minister in het laatste debat vroeg naar de opkomst van de deltavariant, was de reactie telkens dat het ‘verantwoord’ was. Daar moeten we nu op terugkomen en dat is ongelofelijk zonde.’’

OMT-adviezen

Diverse fracties in de Tweede Kamer willen weten waarom het kabinet niet alle OMT-adviezen opvolgt. Zo stellen de epidemiologen en virologen dat het raadzaam is om het thuiswerkadvies in stand te houden, de horeca te sluiten om 22.00 uur en nog slechts acht personen thuis te ontvangen. Het kabinet besloot echter de horeca om middernacht te laten sluiten. Ook geldt er geen volledig thuiswerkadvies en zit er geen limiet op het aantal thuis te ontvangen bezoekers. ,,En waarom kiezen ze er niet - net als ziekenhuizen - voor om in kwetsbare situaties weer mondkapjes voor te schrijven’’, vraagt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zich af. Volgens Kuiken zijn ‘maanden lockdown feitelijk teniet gedaan in twee weekeinden feesten’.

Ook coalitiepartij D66 oppert de herinvoering van het thuiswerkadvies. D66-Kamerlid Paternotte noemt verder het testen van alle binnenkomende reizigers en een mondkapjesplicht in alle binnenruimten. Net als PVV-leider Geert Wilders wil Paternotte bovendien dat het kabinet meer aandacht geeft aan ventilatie.

‘Te snel paniek’

Volgens Wilders is er nu ‘te snel paniek’. ,,Het aantal mensen met corona dat in het ziekenhuis ligt, is opnieuw gedaald’’, zegt de PVV-leider. ,,Het aantal besmettingen is fors gestegen, maar dat leidt niet tot een nieuwe crisis. Jonge mensen worden meestal niet ziek.’’ CDA-Kamerlid Joba van den Berg stelt voor om de coronaregels éérder dan 14 augustus te versoepelen. Dat zou kunnen door bepaalde festivals als fieldlab te organiseren, zegt ze.

Het coronadebat - waarvoor de Kamer is teruggekomen van het zomerreces - vindt plaats in de Ridderzaal, vanwege de verbouwing van de Tweede Kamer. De laatste keer dat de Kamer in de Ridderzaal debatteerde, was in 1951. Dat was toen ook vanwege een verbouwing van het parlement.

Of de vierde infectiegolf tot een piek in de ziekenhuizen leidt, is onbekend. Omdat veel (jong-)volwassenen gevaccineerd zijn of worden, en versoepelingen deels zijn teruggedraaid, rekenen de modelleurs van het RIVM hiervoor met een ‘ondergrens’ van 150 coronapatiënten op de ic (dat zijn er nu ruim 80) en een bovengrens van 600 bezette bedden. VVD-Kamerlid Aukje de Vries wil dat de druk op de ziekenhuizen in Europa leidend wordt bij nieuwe coronamaatregelen, en niet het aantal besmettingen.

Voorlopig lag de meest recente piek van het aantal positieve tests op zaterdag, met ruim 10.000. Daarna telde het RIVM elke dag wat minder besmettingen.

Volledig scherm Premier Rutte en PVV-leider Wilders zijn aanwezig in de Ridderzaal, waar vandaag wordt gedebatteerd over de coronacrisis. © ANP