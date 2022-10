Kamer vreest ‘babyboom’, want kind vóór 1 januari 2025 levert 30.000 euro op

Enkele Kamerleden noemen het een ‘lelijk’ gevolg van beleid en er is niemand in de Tweede Kamer die het niet wonderlijk vindt. Maar het blijft een feit: wie vóór 1 januari 2025 voor het eerst ouder wordt, krijgt - uitgesmeerd over twaalf jaar - zo’n 30.000 euro belastingvoordeel. Ouders van een kind dat 24 uur later geboren wordt, lopen dat mis.

Het is het gevolg van de afschaffing van de zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dat is nu nog een belastingvoordeel die het voor ouders financieel aantrekkelijk moet maken om te blijven werken. Maar omdat het kabinet de kinderopvang bijna gratis maakt wordt dat doel ook bereikt en is de IACK overbodig, is de gedachte. Echter is de overgang heel abrupt: in de nacht van 31 december 2024 en 1 januari 2025 verdwijnt de regeling voor nieuwe gevallen. Ofwel: de ouders van een baby die geboren wordt op 31 december 2024 profiteren nog twaalf jaar, wie een dag later een eerste kind krijgt helemaal niet.

En dat zorgt voor zorgen in de Tweede Kamer. ,,We kunnen verwachten dat er gestuurd gaat worden op vroeggeboortes. Laat daar nou geen misverstand over bestaan. Dat is wat er gebeurt met dit soort fiscale prikkels. Dat is toch vragen om problemen?” aldus Pieter Omtzigt. Ook PvdA’er Henk Nijboer is verbaasd. ,,Dit geeft enorme verschillen tussen ouders. Dit slaat inhoudelijk gezien helemaal nergens op.”

Toch gaat er niets aan veranderen, want de coalitiepartijen, de VVD met name, willen vasthouden aan de afspraken die erover zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Voor de afschaffing van de IACK komt immers de aanpassing van toeslagen in de plaats, klinkt het.

Een oplossing zou een ‘afbouwpad’ kunnen zijn, zodat het belastingvoordeel geleidelijk minder groot zou worden gemaakt. Maar daar zit een kostenplaatje aan, want de afschaffing van het belastingvoordeel scheelt de overheid 1,7 miljard euro per jaar.

En omdat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie vasthouden aan de in de formatie gemaakte plannen, hoe raar men die ook vindt, blijft het nu zoals het is. Ook het kabinet komt niet in de benen, want er is simpelweg geen ‘politiek draagvlak’, ziet staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen). ,,Ik ga het niet mooier maken dan het is. Kort en goed: we houden ons als kabinet aan het coalitieakkoord.”

