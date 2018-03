Kamer wil 'bizarre loonsverhoging' ook in toekomst voorkomen

GroenLinks-leider Jesse Klaver kondigde direct na het omstreden een spoedwet aan om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen. Hij spreekt vanmorgen van een 'belangrijke overwinning', maar zet de wet wel door. ,,Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.'' Hij hoopt de wet nog deze week te kunnen indienen.



Ook SP-Kamerlid Renske Leijten wil maatregelen. 'Stap 1 is gewonnen. Nu door met échte mogelijkheden om in te grijpen bij bizarre beloningsvoorstellen', reageert ze op Twitter. 'ING toont aan dat we niet moeten verslappen in de strenge aanpak van de financiële sector. Anders komt de verziekte bonuscultuur weer terug die tot de financiële crisis heeft geleid.''



