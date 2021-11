Kamer wil meer tijd nemen voor wetsvoorstellen over corona

De Tweede Kamer wil meer tijd om een aantal wetsvoorstellen over de coronabestrijding te behandelen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wilde de wetsvoorstellen deze week behandeld zien, maar daar gaat het parlement niet in mee.

Daarmee lijkt het onmogelijk geworden dat de ‘korte-klaplockdown’ al op 3 december kan eindigen, want het plan van het kabinet om het land weer te heropenen door in sommige sectoren alleen mensen welkom te heten die genezen of gevaccineerd zijn (het zogeheten 2G-model) is dan nog niet ingevoerd.

De drie voorstellen, over een mogelijk 2G-beleid en invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) in het hoger onderwijs en op de werkvloer, worden op z’n vroegst volgende week behandeld. Aanstaande dinsdag bepaalt de Kamer of dat kan of dat er mogelijk nog meer tijd voor nodig is. Verschillende partijen willen eerst de antwoorden van het kabinet op Kamervragen afwachten, die maandagavond moeten komen. Als die in hun ogen niet afdoende zijn, dan willen ze de wetsbehandeling nóg een week uitstellen.

Controversieel

Een van de voorstellen, om de invoering van het CTB op de werkvloer mogelijk te maken, leek door de aanwezige Kamerleden controversieel te worden verklaard. Dat betekent normaal gesproken dat een voorstel pas kan worden behandeld als er een nieuw kabinet is. Later in het debat bleek het voorstel tot het controversieel verklaren toch niet op een meerderheid te kunnen rekenen. Pas na een korte schorsing werd de verwarring opgehelderd.

Oppositiepartijen hadden felle kritiek om de drie wetsvoorstellen tegelijk te behandelen. Nicki Pouw-Verweij (JA21) stelde voor eerst de voorstellen over het CTB op de werkvloer en in het hoger onderwijs te behandelen, en op een later moment het 2G-voorstel. Zij vond geen meerderheid aan haar zijde.

