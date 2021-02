Kamer wil snel af van investeerder die woning opkoopt en verhuurt

Eigenaren mogen een woning wél verhuren als ze die al in bezit hadden voordat de nieuwe regels ingaan. Ook een huis dat bij verkoop al minimaal zes maanden verhuurd wordt, valt niet onder het verbod.



Overigens was minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al bezig met een vergelijkbaar wetsvoorstel, maar de partijen vrezen dat dit plan in de ijskast belandt nu het kabinet is afgetreden. Hun voorstel is ook duurzamer: deze wetswijziging geeft gemeenten minimaal vijf jaar de mogelijkheid een opkoopbescherming in te voeren. De regel kan ook verlengd worden, na een evaluatie. Het voorstel van de minister beslaat maar drie jaar.



ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is de initiatiefnemer. Dik-Faber: ,,Er is een groot tekort aan woningen en er moet flink worden bijgebouwd. Maar die woningen staan er nog niet. We kunnen daarom nú al maatregelen nemen om kopers een eerlijkere kans te geven. Met dit voorstel houden we grote beleggers tegen en geven we ruimte aan starters en gezinnen.”