Kamer wil snel zicht op alle zaken rond chroom-6 in Nederland

Bij een re-integratieproject in die stad moesten tussen 2004 en 2012 honderden mensen op straffe van korting op de uitkering of stopzetten ervan museumtreinen opknappen op het terrein van NedTrain, een NS-dochter. Vooral schuurwerk leidde tot blootstelling aan het kankerverwekkende chroom-6. Meerdere partijen wisten daarvan, maar grepen niet of nauwelijks in.



Regeringspartij VVD reageert: ,,Het is verschrikkelijk voor de mensen die hier de dupe van zijn geworden. Daarom is het goed dat er onderzoek gedaan is naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. We moeten hier lering uit trekken, zodat dit niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland niet meer voorkomt’’, aldus Kamerlid Thierry Aartsen.