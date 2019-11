Kamer wil uitleg over onjuiste informatie burgerdoden Irak

Partijen willen snel uitleg van minister Ank Bijleveld van Defensie over het feit dat de Tweede Kamer onjuist is geïnformeerd over burgerslachtoffers na een luchtaanval van een Nederlandse F-16 in Irak in 2015. Bij de aanval op een doel van terreurgroep IS in Hawija vielen circa zeventig doden.

Een week na die aanval meldde toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie aan de Kamer dat Nederland niet betrokken was bij luchtaanvallen in Irak waarbij burgerslachtoffers zouden zijn gevallen. Dat was niet correct, aldus Bijleveld nu.

Saillant detail is dat een commissie van de Tweede Kamer net die week van de aanval op Hawija een bezoek bracht aan de missie in Irak. SP-Kamerlid Jasper van Dijk die toen mee was, kan zich niet herinneren dat het bombardement op Hawija destijds aan de orde is geweest.

Salima Belhaj van regeringspartij D66 noemt het ,,een slechte zaak" dat de Kamer niet de juiste informatie heeft gekregen. Ze wil hierover zo snel mogelijk een debat met de minister. Ook de VVD wil meer weten. Defensie roept ,,veel vragen op over twee specifieke missies, over de burgerslachtoffers die daar vielen en de communicatie daarover achteraf", aldus André Bosman.

‘Informatie bewust achtergehouden?’

Joël Voordewind (ChristenUnie) wil weten waarom de Kamer niet juist werd geïnformeerd en wil weten of ,,deze informatie bewust" is achtergehouden. Volgens Martijn van Helvert (CDA) laat Bijleveld zien dat zij de oproep van de Kamer tot meer openheid ,,serieus" neemt. Hij vindt wel dat er gekeken moet worden ,,hoe in de toekomst meer transparantie mogelijk is".