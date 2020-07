Kamer woedend om afbreken werkbezoek minister Schouten: ‘Dit loopt de spuigaten uit’

De bewindsvrouw was al op een locatie - een boerderij - geweest, maar onderweg naar het tweede deel van het werkbezoek kwam het signaal van de politie dat tientallen trekkers de weg verderop blokkeerden. ,,Ze zeiden dat de veiligheid in het geding was, dus was het een logisch besluit om het werkbezoek niet voort te zetten”, aldus een woordvoerster van de minister.



Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West Brabant was er geen sprake van een ‘dreigende situatie’, maar was de infrastructuur op de locatie waar de minister moest passeren, simpelweg niet geschikt voor een demonstratie.



,,De Molenweg in Kamperland is een heel smalle weg, met weinig mogelijkheden om uit te wijken’’, aldus de zegsman. ,,Daar stonden tientallen tractoren en dat is een situatie waarin het te makkelijk mis kan gaan. Nee, de sfeer was rustig, wij konden gewoon met de boeren praten.” Ook de betrokken agrariërs benadrukken dat zij geen kwaad in de zin hadden.