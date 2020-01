Kamer ziet niets in vredesplan Trump: ‘ongebalanceerd, eenzijdig en illegaal’

Raad van State: Gemeente Westland mag komst islamiti­sche school niet tegenhou­den

12:12 Onderwijsminister Arie Slob heeft terecht ingegrepen bij de komst van de islamitische school naar Westland. Dat heeft de Raad van State vanochtend besloten. De gemeenteraad was eerder in beroep gegaan tegen het ingrijpen van de minister in de besluitvorming over de komst van de islamitische basisschool naar Westland.