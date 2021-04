Kamerleden bedrogen met deepfake-imitatie van naaste medewerker Navalny

De persoon met wie de Kamerleden spraken, was een zogenoemde deepfake-imitatie. Dat is een techniek waarmee zeer realistische nepvideo’s gemaakt kunnen worden door het gezicht van iemand anders in bewegende beelden te monteren.

De commissie laat weten bevestiging te hebben gekregen dat zij niet met Volkov zelf heeft gesproken maar met een bedrieger. Zij is ‘verontwaardigd over deze gang van zaken’ en heeft aangeboden om alsnog met Volkov in gesprek te gaan.

Ook andere parlementen hebben met deze praktijken te maken gehad. Volgens De Volkskrant gaat het om Britse en Baltische parlementariërs die hetzelfde is overkomen. ,,De Tweede Kamer gaat na hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.”

Navalny

De 44-jarige Navalny moest eerder dit jaar van de Russische rechtbank de cel in omdat hij zich tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar hij werd behandeld voor een vergiftiging, niet had gemeld in Rusland in verband met een voorwaardelijke celstraf die hem eerder was opgelegd. Volgens Navalny was zijn veroordeling voor verduistering politiek gemotiveerd en werd de vergiftiging uitgevoerd in opdracht van het Kremlin.

Hij wordt momenteel vastgehouden in een strafkamp op 100 kilometer van Moskou. Daar ging hij ruim drie weken geleden in hongerstaking omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een arts naar eigen keuze. Naasten van de Kremlincriticus stelden de afgelopen tijd dat zijn gezondheid uiterst broos was. Eerder vandaag werd bekend dat Navalny met zijn hongerstaking stopt.

