Kamerleden: kort eindeloze lijst debatten in

Het zogeheten reglement van orde is aan modernisering toe, vindt de werkgroep die door de Kamer aan het werk was gezet. De Kamerleden, onder leiding van SGP'er Kees van der Staaij, willen verder onder meer het wekelijkse vragenuur levendiger maken en de grote vergaderzaal ontlasten. ,,Ook is de tekst op veel plekken onnodig moeilijk geformuleerd, is vaak sprake van verouderde, onduidelijke of onvermelde procedures, en kunnen de structuur en opbouw van het Reglement aanzienlijk vereenvoudigd worden.’’



De Kamer zoekt nu te vaak de plenaire zaal op, vinden Van der Staaij en co. Het zou beter zijn veel meer aan de specialisten van de fracties over te laten, die in de kleinere zalen samenkomen in commissies met ieder een eigen werkterrein.



Die commissies krijgen meer bevoegdheden en taken. Ook moeten hun debatten niet meer zo vaak verstoord worden doordat de Kamerleden naar de grote vergaderzaal worden geroepen om te stemmen.