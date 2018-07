Kamerleden verhuizen voor zeker vijf jaar naar deze deprimerende 'Apenrots'

De nieuwe vergaderzaal oogt kleiner, maar zal even groot zijn. De benauwde beleving is omdat het plafond veel lager is. Er komt geen glazen wand tegen springers uit het publiek, de pers zal vanuit de hoogte de debatten kunnen verslaan. De 150 blauwe Kamerzetels die nu nog op het Binnenhof staan, komen hier.



Het is de parlementaire persvereniging gegarandeerd dat de parlementaire pers vrijelijk door het hele gebouw kan lopen om politici in hun werkkamer op te zoeken. Behalve vermoedelijk de fractievertrekken van de PVV, die zijn om veiligheidsredenen nu ook niet vrij toegankelijk.