Kamermeerderheid wil af van anti-nepnieuwsbureau EU

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil het anti-nepnieuwsbureau juist houden, maar vindt wel dat EUvsDisinfo voortaan anders te werk moet gaan. Ze moet de Kamer nu zo snel mogelijk laten weten hoe ze de afschaffing in Brussel voor elkaar wil krijgen. Op steun van andere EU-lidstaten hoeft de Kamer in ieder geval niet te rekenen, waarschuwt de bewindsvrouw.



EUvsDisinfo heeft als taak de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegen te gaan en publiceerde een lijst met voorbeelden daarvan. Ten onrechte werden onlangs NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online aangemerkt als nepnieuws. EUvsDisinfo schiet zijn doel voorbij en 'bemoeit zich met de vrije pers in Nederland', vindt een Kamermeerderheid, regeringspartij VVD inbegrepen.