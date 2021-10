Kamermeerderheid wil onderzoek naar misstanden in andere sporten

Broe­kers-Knol ‘betreurt’ uitspraken over ‘braindrain’ en Afghaanse vluchtelin­gen

3 oktober Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) maakt excuses voor uitspraken over Afghanistan en Afghaanse asielzoekers die zij heeft gedaan in een interview met deze krant. ,,Ik had dat zorgvuldiger moeten verwoorden en betreur dat ik dat niet gedaan heb", stelt ze in een verklaring.