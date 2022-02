Kamermeerderheid wil plafond van ton voor giften aan partijen

Gulle gevers mogen straks nog maximaal een ton schenken aan een politieke partij. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo voorkomen dat rijke personen invloed kopen. Een Kamermeerderheid wil meer openheid, al verschillen partijen nog over wat straks nog wel en wat niet meer mag.

Zo is de VVD ook voor maximering tot een ton, zei Kamerlid Ulysse Ellian. Maar stichtingen en verenigingen zouden wel boven die ton mogen komen: ,,Dat Is een samenspel van meerdere personen.’’

Ellian wil ook dat partijen bekend maken welke persoon er duizend euro of meer geeft. Tot nu toe mocht dat onbekend blijven tot een bedrag van 4500 euro. Ook als personen binnen een vereniging of stichting duizend euro of meer geven, moet dat openbaar worden. De kern is wat hem betreft dat partijen niet afhankelijk worden van een persoon.

Sluiproute

Linkse partijen vrezen echter dat zo een achterdeur in de wet blijft bestaan om toch meer geld te doneren. ,,Ik wil nieuwe sluiproutes voorkomen dat iemand via zestien stichtingen toch 1,6 miljoen geeft’', zegt SP-Kamerlid Renske Leijten.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ontvingen CDA, D66 en Partij voor de Dieren grote giften. Zo schonk zakenman Steven Schuurman een miljoen aan D66 en drieëneenhalve ton aan de Partij voor de Dieren. Ondernemer Hans van der Wind schonk het CDA ruim een miljoen.

Er was volgens de commissie-Veling in 2018 nog onvoldoende aanleiding was om de giften te maximeren, maar dat is veranderd na de laatste verkiezingen. Een gift van een halve of hele ton vindt Veling nog verdedigbaar. Toenmalig partijvoorzitter Christianne van der Wal -nu minister in het vierde kabinet-Rutte - bepleitte al dat er een maximering van een ton moest komen .

Buitenland

De commissie-Veling vindt dat giften uit het buitenland niet moeten kunnen. In de Kamer is nog discussie of dat wel mag als een gift vanuit een land binnen de Europese Unie komt.

Ook zouden lokale partijen subsidie van de overheid moeten krijgen. Ook dat was een van de aanbevelingen van de commissie-Veling. Ook op lokaal niveau moeten partijen dan transparantie geven, vinden linkse partijen en de VVD. ,,Dat gaat hand in hand’’, aldus Elian.