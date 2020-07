Kamervoorzitter Arib spreekt Baudet aan als dat nodig is: ‘Dit mag je niet zeggen’

Scheveningen is geen onbekend terrein voor de Amsterdamse Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (59). Ze heeft in de coronatijd veel over het strand gewandeld om haar hoofd leeg te maken. ,,Ik heb hier vaak de jongens van de surfschool zien surfen. Het was heel heftig om te horen dat ze verdronken zijn. Ik heb in mei vijf zonnebloemen voor ze neergelegd.”