Kamervragen over honderdduizend onterechte verkeersboetes

Vragen aan de minister

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra wil van minister Grapperhaus weten waaruit de drempel voor mensen bestaat om bezwaar te maken tegen hun verkeersboete. Ook wil het VVD-Kamerlid weten of het klopt dat bezwaarmakers eerst een standaardbrief terugkrijgen, en waarom dit het geval is.



Dijkstra bevreemdt het verder dat pas in hoger beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden inhoudelijk naar de zaak wordt gekeken. Het VVD-Kamerlid wil verder weten in hoeverre justitie aan boete-ontvangers duidelijk maakt dat in bezwaar maken kan lonen. Alle Kamervragen zijn hier terug te vinden.