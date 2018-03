'Kappers moeten letten op huiselijk geweld'

,,Veel mensen weten nu niet wat ze moeten doen als ze blauwe plekken in iemands nek zien’’, weet Van den Hul. ,,Er is nu handelingsverlegenheid bij deze beroepsgroepen.’’ Door gesprekstraining en het doorverwijzen naar hulpverleners moet het gevoel van machteloosheid bij kappers verdwijnen. Het PvdA-Kamerlid heeft contact gehad met vakorganisaties, die volgens haar enthousiast op het plan reageren.

Het voorstel staat in Van den Huls Initiatiefnota ‘Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij’, dat vandaag verschijnt. Minister-president Mark Rutte neemt de nota op het Torentje in ontvangst. Van den Hul is daar blij mee. ,,Rutte onderstreept daarmee dat hij de aanpak van dit probleem belangrijk vindt.’’

Centraliseren

In het derde kabinet-Rutte is geen bewindspersoon specifiek verantwoordelijk voor beleid dat is gericht op de aanpak van huiselijk geweld. ,,Het is nu versnipperd over vijf departementen. Ik hoop dat Rutte een coördinerende rol wil nemen of iemand wil aanwijzen die dat doet.’’