‘Kijken naar inburgeringsplicht voor Turken’

video Rutte hekelt ‘aso’s’: ‘Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremis­ten’

13:55 EINDHOVEN - Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor Zwarte Piet-extremisten, of ze nou voor of tegen Zwarte Piet zijn. Dat heeft hij maandag laten weten in reactie op de ongeregeldheden bij verschillende sinterklaasintochten afgelopen weekend. Onder meer in Eindhoven liep het uit de hand.