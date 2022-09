Kindersekspop in de ban, pedohandboek na jaren discussie ook

STIKSTOFDEBAT Irritatie, ongemak, wantrouwen: zelfs Rutte krijgt dit geruzie niet wegge­poetst

Sigrid Kaag (D66) zat ziek thuis, CDA-leider Wopke Hoekstra blijft bij zijn deadlinedraai. En toch probeerde premier Rutte kalmte uit te stralen, dinsdag in het spoeddebat over de stikstofruzie in de coalitie.

24 augustus