Klaver scoort in de stad

GroenLinks is als grootste partij uit de bus gerold in de gemeenteraad van Amsterdam, voor het eerst in de geschiedenis. Daarmee lijkt de opmars van de partij - sinds het aantreden van Jesse Klaver - nog lang niet gestuit. Ook in Utrecht is GroenLinks de grootste.

,,Een historische overwinning", aldus partijleider Jesse Klaver gisteravond bij een uitzinnige menigte in Amsterdam. ,,Deze uitslag is nóg beter dan verwacht", zegt oud-partijleider en Tweede Kamerlid Bram van Ojik. In Amsterdam kan GroenLinks volgens de exitpoll op elf zetels rekenen, bijna een verdubbeling van de huidige zes zetels.

Er werd gerekend op een nek-aan-nekrace met D66, dat in 2014 nog 14 van de 45 zetels behaalde en daarmee de PvdA van de troon stootte in de hoofdstad. Maar zelfs D66 werd gisteren met gemak verslagen. GroenLinks en D66 lijken nu wel op elkaar aangewezen om samen een coalitie te vormen.

In vrijwel alle gemeenten heeft GroenLinks gewonnen. Ook in Utrecht, waar de partij de laatste vier jaar al meebestuurde. ,,Dit is een beloning voor goed bestuur", zegt Van Ojik. Ook het 'Jesse Klaver-effect' heeft een rol gespeeld, denkt hij.

Het grootste thema in Amsterdam wordt de komende vier jaar volgens Rutger Groot Wassink - lijsttrekker in de hoofdstad - 'de groeiende ongelijkheid'. ,,Tussen hoge en lage inkomens, tussen hoog- en laagopgeleid. Er zijn groepen die niet meedoen en dat is op de lange termijn een groot gevaar. Er is niet één maatregel die dat oplost."

Groot Wassink is ontzettend blij met de uitslag, zo liet hij kort na de exitpoll aan deze krant weten. ,,Als wij inderdaad de grootste zijn, willen we zo snel mogelijk een college vormen. Met GroenLinks aan het roer gaan we de stad eerlijker, duurzamer en socialer maken."

Groot Wassink speculeerde al over samenwerking met D66 en VVD in het gemeentebestuur. ,,Ze zijn allebei knetterrechts, maar je kunt met beide partijen goed zaken doen", zei hij tijdens een debat. ,,D66 staat dichterbij ons, maar de VVD is misschien wel wat buigzamer.''

Op dit moment regeren D66, VVD en SP nog in Amsterdam. Voor een nieuwe coalitie zijn waarschijnlijk vier partijen nodig. Dat betekent dat GroenLinks en D66 op zoek moeten naar minstens twee coalitiepartners. Een andere grote winnaar - Forum voor Democratie - hoort daar niet bij: die is door beide partijen bij voorbaat uitgesloten.