Klimaatakkoord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken

Het akkoord bestaat uit een veelvoud van maatregelen om alle milieudoelstellingen te kunnen halen. Zo laat het kabinet doorrekenen of de nog in te voeren vliegtaks verdubbeld kan worden van 7 naar 15 euro per vlucht. Daardoor zou de ‘innovatietoeslag op bezit’ van 2 euro per maand per auto achterwege kunnen blijven.



Behalve een hogere vliegbelasting zou het kabinet ook willen uitrekenen of een hogere BPM in de plaats zou kunnen komen van de gesuggereerde verhoging van de motorrijtuigenbelasting en accijnzen. In het voorlopige Klimaatakkoord wordt voorgesteld de brandstofaccijnzen met een cent per liter te verhogen. Voor diesels zou daar later nog een cent extra bovenop moeten komen.



Ook wordt Brussel om toestemming gevraagd voor een nationaal verbod op de verkoop en import van auto’s op benzine en diesel in 2030. Tegelijkertijd blijft het kabinet zich inzetten voor strengere Europese regels voor de uitstoot van auto’s. Daarbij speelt niet alleen CO2 een rol, maar ook de luchtkwaliteit.



Tegelijkertijd wordt er ingezet op elektrisch rijden. Vanaf 2021 geldt er een korting van 6000 euro bij aanschaf van een elektrische auto. Tweedehands elektrische auto's worden tot en met 2024 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Een jaar later mogen er alleen nog maar elektrische scooters verkocht worden.