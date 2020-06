KLM-piloten moeten minstens 20 procent salaris inleveren voor steun overheid

KLM krijgt in totaal 3,4 miljard euro aan leningen om de coronacrisis door te komen. Maar de steun is niet gratis: piloten en ander personeel dat drie keer modaal verdient moeten minstens 20 procent van hun salaris inleveren.

Voor personeel in lagere salarisschalen gelden lagere percentages. Het is aan KLM en de vakbonden om hier afspraken over te maken. Daarnaast zal er de komende tijd 15 procent in de kosten worden gesneden. Zolang KLM financiële steun ontvangt, mag het bedrijf geen bonussen of dividend uitkeren.

De overheid gaat KLM 1 miljard euro lenen en geeft daarnaast een garantie van 90 procent af voor 2,4 miljard euro aan aanvullende leningen, die door 11 banken worden verstrekt. Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra was het kabinet alleen bereid om steun te verlenen ‘onder zwaarwegende voorwaarden’. ,,Het gaat immers om belastinggeld van ons allemaal.”

Om erop toe te zien dat KLM zich aan de afspraken houdt, wordt er namens de overheid een state agent aangesteld, die direct toegang heeft tot informatie en aanwezig mag zijn bij relevante vergaderingen van het bestuur van KLM.

Behalve financiële voorwaarden zijn er ook andere afspraken gemaakt. Zo zal het aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent worden verminderd, van 32.000 naar 25.000. Ook belooft KLM eraan bij te dragen dat de luchtvaartsector de CO2-uitstoot per passagierskilometer met 50 procent verminderd. Ook zorgt het bedrijf ervoor dat vanaf 2030 14 procent van de brandstof duurzaam is. Verder neemt KLM deel in de nieuwe biokerosinefabriek in Delfzijl.

Schiphol

Nederland steunt KLM omdat het bedrijf volgens de regering veel werkgelegenheid biedt en tevens cruciaal is voor de internationale hubfunctie van Schiphol. Om ervoor te zorgen dat KLM en Schiphol een grote speler in het wereldwijde vliegverkeer blijft, zijn er ook afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM. Zo zijn er hardere toezeggingen dat KLM in Nederland gevestigd blijft en Nederlandse verkeersrechten houdt.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zijn deze garanties het belangrijkste dat Nederland heeft binnengehaald. De toekomst van Schiphol als internationale hub is volgens haar veiliggesteld. ,,Dat is een strategisch belang dat we absoluut niet wilden kwijtraken.”

Aandelen

Volgens Hoekstra kan KLM met het steunpakket 'tot ver in het volgende kalenderjaar vooruit'. Of er uiteindelijk meer nodig is, zal volgens hem afhangen van de ontwikkeling van de economische omstandigheden.

Hoekstra stelt dat nu niet is overwogen om meer aandelen in het luchtvaartbedrijf te kopen. ,,Daar was geen vraag naar vanuit de onderneming en er was geen behoefte of noodzaak bij de staat", aldus de minister. Toch kan in de toekomst het verwerven van een groter belang toch aan de orde zijn, temeer omdat het bedrijf relatief veel schulden ten opzichte van het eigen vermogen heeft. Hoekstra: ,,Het kan zijn dat de onderneming ons vraagt deel te nemen. We zullen dan opnieuw moeten wegen of dat verstandig is.”