Knieval Snel: Kamer niet goed geïnformeerd over problemen Belastingdienst

Kamer bezorgd maar niet verrast na snoeirap­port missie Mali

14:43 Bezorgd, maar niet verrast. Dat is de reactie die in de Tweede Kamer te horen is na het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali. Slechts met improviseren kan de krijgsmacht de missie aan. Het kabinet wil de missie afbouwen, lekte gisteren uit.