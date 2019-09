Knoops gaat ‘gewoon’ door met zaak Wilders

Knoops vroeg dinsdag nog het proces per direct te staken, maar het hof ging daar niet in mee. De advocaat ging daarop in beraad met de PVV-leider over hoe zij met dat oordeel wilden omgaan, maar ze zijn erop uitgekomen dat de zaak ‘gewoon’ doorgaat.

Volgens raadsman Geert-Jan Knoops staat onomstotelijk vast dat het Openbaar Ministerie (OM) zich heeft laten sturen door het ministerie van Justitie en Veiligheid, toen het in 2014 overging tot strafvervolging van Wilders. Het OM heeft het recht op vervolging daarmee verspeeld, meent Knoops, en dat moet meteen worden afgestraft. Het hof, belast met de zaak-Wilders in hoger beroep, gaf dinsdag te kennen dat het langer wil nadenken over de stellingen van de advocaat en er uiterlijk bij de einduitspraak op 11 oktober een oordeel over wil geven.

Het OM heeft volgehouden dat het geheel zelfstandig te werk is gegaan en dat er geen sprake is geweest van oneigenlijke bemoeienis met de strafzaak door het ministerie. De kwestie over inmenging vanuit het departement is al geruime tijd de rode draad geworden van de slepende rechtszaak.