Knops: 2,7 miljoen euro voor weggestuurde architect Binnenhof ‘verdedigbaar’

Knops is ‘niet blij’ met de afkoopsom voor architect Ellen van Loon van het Rotterdamse bureau OMA. Vorige week werd bekend dat zij niet langer leiding geeft aan de renovatie van een deel van het Binnenhof in Den Haag. Het parlement had geen vertrouwen meer in de samenwerking met haar.



,,Als je kijkt naar wat er is betaald, dan is dat heel veel geld’’, zei Knops dinsdag in de Tweede Kamer. ,,Ik vind dat zonde van het geld. Maar als je kijkt dat we daarvoor wel de rechten krijgen - en geen risico lopen om geconfronteerd te worden met rechtszaken over intellectueel eigendom - dan is dat een verdedigbaar bedrag.’’