Koolmees onderzoekt nieuwe UWV-rel

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaat onderzoeken of het klopt dat honderden arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toegewezen hebben gekregen zonder dat er een arts aan te pas kwam. Maar als blijkt dat verpleegkundigen op grote schaal vooraf ondertekende formulieren hebben ingevuld, dan is dat ‘niet zorgvuldig’.

Dat zegt minister Koolmees in eerste reactie op berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Dat medium meldt dat zeker 1900 mensen voor de rest van hun leven een uitkering krijgt, zonder dat een verzekeringsarts hun dossier heeft beoordeeld. De informatie is afkomstig van een klokkenluider die zich tot de onderzoeksredactie heeft gewend. Deskundigen die RTL heeft gesproken stellen dat de werkwijze wettelijk niet geoorloofd is.

'Te vroeg’

Volgens Koolmees is het echter te vroeg om die conclusie te trekken. Daar wil hij eerst ‘dieper induiken’, zei hij vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens Koolmees kunnen artsen taken delegeren, maar blijft de verzekeringsarts verantwoordelijk. Volgens RTL Nieuws werkte het UWV-kantoor in Groningen met formulieren die vooraf werden ondertekend door de verzekeringsarts en daarna werden gekopieerd en ingevuld door verpleegkundigen.

Het UWV kampt al langer met een tekort aan verzekeringsartsen, waardoor er achterstanden zijn bij de keuring en herkeuring van mensen met een arbeidshandicap. Begin vorig jaar beschikte de dienst over een capaciteit van 745 artsen die fulltime werken. Zij beoordeelden in de eerste 8 maanden van 2018 ruim 100.000 mensen. In die periode slaagde het UWV erin om 107 basisartsen te werven en op te leiden. Tegelijkertijd vertrokken er echter 72, zodat de aanwas lager is dan de bedoeling. Een deel van de vertrekkers gaat aan de slag in ziekenhuizen, waar ook tekorten zijn en waar soms meer te verdienen valt.

'Verbijsterend’

Koolmees waarschuwt dat als de instroom niet verder toeneemt voor de zomer, hij extra maatregelen zal moeten nemen. Een van de opties is dat paramedici – zoals verpleegkundigen - taken overnemen die nu nog door artsen worden gedaan. Daarvoor zal wet- en regelgeving aangepast moeten worden.