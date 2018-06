Koolmees: Polarisatie in onze samenleving is niet nieuw

SCP-rapportMinister Koolmees (integratie) is niet verbaasd dat de meeste moslims in ons land maar weinig positief aankijken tegen Nederland. ,,Polarisatie in onze samenleving is niet nieuw."

Volgens gisteravond gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is het vertrouwen van de moslims in Nederland in de regering en de politie niet groot. Ook deelt het leeuwendeel de perceptie van een niet al te positief en soms vijandig maatschappelijk klimaat.

,,Ze voelen zich vaak buitengesloten, unfair behandeld en menen dat ze niet dezelfde kansen krijgen als de autochtone Nederlander", vertelt onderzoeker Willem Huijnk. ,,De sociaal-culturele afstand is groot en ook onderschrijven zij conservatieve waarden."

Verdere integratie

Koolmees: ,,We moeten echt wat aan de polarisatie doen. Zo heb ik recent nog een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de verdere integratie op de arbeidsmarkt. Dat ik een belangrijk stap, maar er is meer nodig. Daarover ben ik continu met de moslimkoepels in gesprek."

Alleen de seculiere (nauwelijks praktiserende) moslims kijken positief naar onze samenleving, meldt het onderzoek. Zij zijn het meest progressief in hun opvattingen, hebben het vaakst betaald werk, voelen zich verbonden met Nederland, en hebben relatief veel sociale contacten buiten de herkomstgroep. Alleen is deze groep maar heel klein: slechts 7 procent van de Turkse moslims en 2 procent van de Marokkaanse moslims.