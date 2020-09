Korting op collectieve zorgverzekering verdwijnt nu helemaal

De collectieve korting was bij de invoering in 2006 goedbedoeld: het was de bedoeling dat dit voordeeltje voor verzekerden voortkwam uit (schaal-)voordelen bij de zorginkoop, serviceverlening en administratie. Het kan voor verzekeraars veel voordeliger zijn om voor een hele groep tegelijk zorg te regelen. Maar de laatste jaren bleek dat zorgverzekeraars zeer regelmatig de premie eerst verhogen voor de ene groep verzekerden, om deze verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven alsof het een korting is.

Voordeeltje

,,Voor een goede werking van ons zorgstelsel zie ik me dan ook genoodzaakt om het wetgevingstraject in gang te zetten om de collectiviteitskorting voor de basisverzekering af te schaffen”, aldus minister Van Ark.

De maximale korting die mocht worden gegeven op een collectieve zorgverzekering was in 2020 al teruggeschroefd van 10 naar 5 procent.

Verbaasd

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis laat vanavond weten ‘verbaasd’ te zijn over het voornemen van de VVD-bewindsvrouw. ,,De besluitvorming is overhaast. Er is geen sprake van een serieuze evaluatietermijn, zoals gebruikelijk. De maatregel veegt de jarenlange investeringen in preventie en gezondheid voor werknemers, patiënten en chronisch zieken, senioren en mensen met een laag inkomen in één keer van tafel.”