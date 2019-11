Koude oorlog in ziekenhuisland, megabedragen achter cao-overleg op straat

Uit een vertrouwelijk stuk komt naar voren dat de laatste cao-bieding van de zorgwerkgevers op vaste basis neerkomt op ‘ruim 750 miljoen’ extra voor 34 maanden, terwijl de bonden een eis hebben neergelegd die optelt tot structureel 950 miljoen euro meer loon voor exact drie jaar.



Het verschil tussen het bod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de eis van de vakbeweging is substantieel: zo’n 200 miljoen euro. Verder blijkt dat ziekenhuizen flink geld inleveren op hun cao-bod, staat in een presentatie over beide biedingen die in handen is van deze website.



Vooralsnog was alleen bekend dat er een bod van de werkgevers ligt dat bestaat uit een eenmalige uitkering van bruto 1000 euro voor 2019, structureel 4 procent extra in 2020 en nogmaals 4 procent erbij in 2021. De onderhandelingen tussen de partijen zijn sinds deze bieding in een impasse geraakt.