‘Kraker mag niet wegkomen zonder vervolging’

Krakers die stelselmatig het kraakverbod overtreden – zoals de We Are Here-groep in Amsterdam – worden in de toekomst mogelijk sneller vervolgd voor hun acties.

Onder druk van de rechtse partijen in de Tweede Kamer heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid toegezegd uit te zoeken in hoeverre krakers bestraft worden voor de overtreding van het kraakverbod. ,,Als uit de statistieken naar voren komt dat krakers wegkomen zonder veroordeling, moeten we ons daarover buigen.”

Volgens PVV-Kamerlid Sietse Fritsma is de afgelopen jaren geen van de illegale krakers in Amsterdam vervolgd. ,,Er zijn inderdaad weinig veroordelingen in de groep waar u het over heeft”, gaf minister Grapperhaus toe. Hij gaat dit bespreken met de leiding van het Openbaar Ministerie en stuurt hierover dit najaar een brief naar de Tweede Kamer.

Misdrijf

Sinds 2010 geldt in Nederland een kraakverbod waarbij het in bezit nemen van andermans gebouwen een misdrijf is geworden. Krakers krijgen echter wel enkele weken respijt om hun zaak aan de rechter voor te leggen, tot grote frustratie van de rechtse partijen in de Tweede Kamer.

,,De eigenaren van de panden en omwonenden zijn meestal beter gediend met een snelle ontruiming”, zegt Grapperhaus. ,,Maar ik snap het onbevredigende rechtsgevoel dat er te weinig krakers worden vervolgd.”

Het debat in de Tweede Kamer over de kraak van zo'n twintig woningen aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam was aangevraagd door de VVD. Samen met CDA, SGP en PVV trok Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis donderdagavond ten strijde tegen de krakende uitgeprocedeerde asielzoekers en de in zijn ogen lakse houding van de gemeente Amsterdam.

Ontruiming

Volgens Koerhuis legt de hoofdstad het kraakverbod naast zich neer door de panden niet onmiddellijk te laten ontruimen. Grapperhaus wees hem erop dat niet de gemeente maar het OM die beslissing neemt en dat kraakpanden uiteindelijk altijd ontruimd worden. In Amsterdam moet dat uiterlijk 1 juni zijn gebeurd.

VVD'er Koerhuis riep op om een plan van Amsterdam om de We Are Here-groep permanente opvang te gaan geven, te laten vernietigen door de Kroon. Of hij hiervoor voldoende steun heeft in de Tweede Kamer, wordt volgende week pas duidelijk.