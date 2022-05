Kritische kinderen in bijzonder vragenuur: 'Het staat op camera, dus nu moet je wel’

Ministerie beklaagt zich in Pakistan over doodsbe­drei­gin­gen Geert Wilders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn beklag gedaan bij de Pakistaanse autoriteiten over de vele doodsbedreigingen aan het adres van PVV-leider Geert Wilders. Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is ook de Pakistaanse ambassadeur in Nederland daar op aangesproken.

30 april