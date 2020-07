‘Kroonprins’ wint: Hugo de Jonge gekozen als CDA-lijsttrekker

De Jonge stond de afgelopen maanden veel in de publiciteit. Als ‘chef corona’ van het kabinet, een functie die hij overnam nadat minister Bruno Bruins door oververmoeidheid opstapte, stond hij menig persconferentie naast premier Mark Rutte. Voor hij toetrad tot het kabinet was de geboren Zeeuw zeven jaar wethouder in Rotterdam. Na zijn studie werkte hij als basisschoolleraar.



Oud-partijleider Buma schaarde zich, net als een hele trits CDA-kopstukken uit de Kamer en het kabinet – zoals minister Grapperhaus en staatssecretaris Knops – achter de kandidatuur van De Jonge. Minister Wopke Hoekstra van Financiën, deed dat niet. Hij werd gezien als grote kanshebber voor het CDA-leiderschap, maar verraste in juni met de mededeling dat hij niet beschikbaar was. Zondag zei hij bereid te zijn om Omtzigt, die een beroep op hem deed, ‘te helpen’. Dat zou hij ook doen, benadrukte hij, als De Jonge een beroep op hem deed.