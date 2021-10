Kwart van geëvacueerde Afghanen krijgt verblijfsvergunning

In augustus evacueerde Nederland zo'n tweeduizend mensen uit Afghanistan, die vanwege hun band met Nederland recht zouden hebben op asiel in ons land. Of het om ambassademedewerkers en tolken met hun gezinnen gaat, is niet bekend. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat niet in op de achtergrond van deze groep. Formeel wordt ook niet gezegd of de asielaanvragen toegewezen zijn of afgewezen, maar zou het in deze gevallen wel om een positief besluit gaan.