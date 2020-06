‘Laat mbo-scholen stageplekken regelen in strijd tegen stagediscriminatie’

Zo wordt het lerarente­kort de komende jaren aangepakt

16 juni Amsterdam gaat alle leraren op basisscholen een bonus geven van 1000 euro per jaar. Leraren die op scholen in achterstandswijken werken, krijgen daar nog eens 1500 euro bovenop. Het geld daarvoor komt uit een pot met 116 miljoen euro die het kabinet de komende vier jaar beschikbaar stelt om de noodplannen voor het lerarentekort in alle vier grote steden plus Almere uit te voeren.