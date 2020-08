Lagere winstbelasting op losse schroeven

Belastingverlaging voor het bedrijfsleven is vooral een grote wens van regeringspartij VVD. De liberalen vinden dat werkgevers enige compensatie verdienen, omdat hun lasten via andere maatregelen in deze kabinetsperiode met vijf miljard euro zijn verhoogd. ,,Dit is een moeilijk punt voor de VVD”, taxeert een betrokkene. ,,Als de verlaging niet doorgaat is dat een nieuw verliespunt.” Het is dan ook niet gezegd dat de maatregel daadwerkelijk van tafel gaat.



Niettemin speelt ook mee dat de linkse partijen dit voorjaar al hebben gewaarschuwd niet te zullen instemmen met een begroting waarin de winstbelasting wordt verlaagd. De regeringspartijen hebben in beide Kamers geen meerderheid en zijn voor steun afhankelijk van de oppositie.



Vorig jaar schoot GroenLinks het kabinet te hulp, tot verbazing en chagrijn van PvdA en SP. Dit jaar lijkt het linkse kamp de rijen echter gesloten te houden en afstel te eisen. Daardoor heeft het kabinet minder speelruimte om de begrotingen en het belastingplan soepel door het parlement te loodsen.