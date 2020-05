Landelijk vervoersverbod voor nertsen, besluit over eventuele ruimingen volgende week

DEN HAAG - Per direct geldt een landelijk verbod op het vervoer van nertsen. Het is een voorzorgsmaatregel van landbouwminister Carola Schouten om de verspreiding van het coronavirus via de dieren tegen te gaan.

Schouten heeft nog geen beslissing genomen over eventuele ruiming van besmette nertsenhouderijen uit oogpunt van volksgezondheid. Deze week worden de resultaten bekend van de onderzoeken die worden gedaan bij de getroffen bedrijven in Beek en Donk, De Mortel, Milheeze en Deurne. Het gaat dan met name om het gevaar dat het virus langere tijd in de stallen blijft circuleren en zo later weer voor infecties kan zorgen.

Volgende week komt het speciale Outbreak Management Team zoönosen (OMT-z) bij elkaar om een advies te formuleren. Is er gevaar voor de volksgezondheid? Schouten probeert uiterlijk komende donderdag maatregelen bekend te maken, schrijft ze.

Bezoekersverbod

Uit voorzorg is nu alvast tot een landelijke vervoersverbod besloten. Zoals al aangekondigd komt er ook een bezoekersverbod voor de stallen. Als nertsenhouders en -verzorgers positief getest zijn op corona, wordt geadviseerd om het contact met de dieren te vermijden. Als dat niet haalbaar is, bijvoorbeeld in een klein familiebedrijf zonder personeel, dan moeten de nertsen verzorgd worden door de niet-zieke gezinssleden in beschermende kleding.