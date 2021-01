Langere lockdown: ‘We hebben geen andere keuze, ook door de Britse variant’

Nederland blijft in lockdown tot en met zeker 9 februari en gaat nog eens serieus kijken naar het instellen van een avondklok. ,,Iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze is. De cijfers dalen niet genoeg en we maken ons grote zorgen om de Britse variant.”

Dat maakte premier Mark Rutte zojuist bekend tijdens een persconferentie. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei te hopen dat ‘heel Nederland’ in de herfst gevaccineerd is. Er kan eerder dan verwacht begonnen worden met het vaccineren van verpleeghuispersoneel.

Er is enige hoop dat basisscholen al eerder open kunnen, op 25 januari, zei premier Rutte. En er komt meer financiële verlichting voor ondernemers. ,,We gaan samen naar de eindstreep. Er is met de vaccinatie licht aan het einde van de tunnel en we gaan elkaar helpen daar te komen.”

Hij noemde het niettemin een zware boodschap dat de lockdown verlengd wordt. ,,Het is een tegenvaller. Zeker voor alle ondernemers. En voor alle gezinnen die onder druk staan als thuiskantoor. En voor de jongeren die hun sociale leven nog langer in de pauzestand moeten zetten.”

Toch baart de Britse mutatie van het virus het kabinet extra zorgen. ,,De beelden uit Londen zijn alarmerend en dat is nog zacht uitgedrukt.”

Volgens minister De Jonge kan deze variant van het virus zelfs ‘de overhand krijgen'. In Dronten, Bunschoten en de Rotterdamse wijk Charlois gaan grootschalig coronatests worden gedaan. Inwoners die geen klachten hebben, kunnen zich ook laten testen. Gisteren werd dit ook al ingesteld voor de gemeente Lansingerland, omdat de Britse variant daar rondwaart.

Avondklok

Het kabinet gaat ook nog eens kijken naar of een avondklok toch geen nuttig middel is, begin volgende week moet hierover worden besloten. Het OMT gaat dit nader bekijken. In dat geval zou niemand meer op straat mogen na 20.00 uur 's avonds. Rutte: ,,We weten dat het heel gevoelig ligt, maar inmiddels zijn we geconfronteerd met het feit dat de lockdown wel merkt, maar nog niet genoeg. En we hebben te maken met de Britse variant.”

Rutte: ,,Het is heel ingrijpend en niemand zit er op te wachten. Toch zeggen de deskundigen dat het een effectief middel is tegen thuisbezoek en groepsvorming, met name onder jongeren. We zullen het OMT-advies daarom serieus nemen.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voorafgaand aan een persconferentie voor een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. © ANP Rutte hield ook voor dat het aantal besmettingen nu al niet snel genoeg daalt, ook al was er vandaag een lichtpuntje. Voor het eerst sinds begin december zijn er minder dan 5000 nieuwe coronagevallen in een dag gemeld. Tussen maandag- en dinsdagochtend werden 4986 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen werden echter nog wel gemiddeld 7057 mensen per dag besmet.

Brits

Er gaat echter nog steeds veel onzekerheid uit van de Britse variant van het coronavirus dat in de regio Rotterdam post heeft gevat. Het kabinet wil daar nog nadere studie naar voordat het zou besluiten basisscholen te heropenen. Ook Rutte zei zich zorgen te maken om sociaal isolement en leerachterstanden. ,,Daarom willen we de scholen en de kinderopvang weer open, maar alleen als dat veilig kan.”

Voor middelbare scholen gaat overigens de 1,5 meter afstand-regel weer gelden. Dat gaat dan op voor leerlingen die momenteel wél naar school gaan, zoals zij die praktijkonderwijs volgen en examenkandidaten.

Reizen

Rutte zei nog expliciet niet op reis te gaan naar het buitenland ‘tot en met maart'. ,,Elke reis naar het buitenland is een risico, dus ook voor uw omgeving.”

Wel trekt het kabinet de portemonnee voor ondernemers: de al lopende financiële pakketten worden uitgebreid. Nu al verwacht het kabinet zo’n 66 miljard euro aan coronasteun kwijt te zijn, dat wordt dus mogelijk nog meer.

Maatregelen op rij: -Lockdown verlengd tot 9 februari -Basisscholen mogelijk weer open op 25 januari als effect Britse variant op kinderen beperkt is -Op middelbare scholen moet weer 1,5 meter afstand worden gehouden door leerlingen onderling. Het gaat om examenkandidaten die momenteel nog wel naar school gaan, net als sommige vormen van speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. -Extra financiële steun voor ondernemers, naast bestaande pakketten -Advies: tot en met maart niet naar buitenland op reis -OMT gaat nut en noodzaak van avondklok onderzoeken, dan mogelijk van kracht

