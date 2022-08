Leden ChristenUnie komen in actie tegen asielbeleid: ‘Kunnen niet langer toezien’

De top van de ChristenUnie heeft een kritische brief ontvangen van partijgenoten, over het asielbeleid van het kabinet. ‘We kunnen als betrokken leden van onze mooie partij niet langer toezien’, staat te lezen.

Volgens het Nederlands Dagblad wil een groep van zo'n honderd ondertekenaars - onder wie raadsleden - een extra partijcongres, waarop geëist wordt dat de asieldeal van tafel gaat. De leden vinden dat het kabinet de problemen kon zien aankomen. ‘Deze crisis is voorspeld’, staat er. ‘Het is een beleidscrisis. Moedwillig zo gecreëerd door de partij van de premier. En nu krijgen ze ook nog een zin door een quasi-asielstop.’

De coalitiepartijen bereikten vorige week een akkoord om de problemen in Ter Apel, en de gebrekkige doorstroming van asielzoekers in de hele procedure aan te pakken. Vrijdag ging het kabinet - na een lange discussie in de ministerraad - met de plannen akkoord die onder meer inhouden dat nareizigers (de achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker) pas naar Nederland mogen komen als de asielzoeker die mag blijven een woning heeft.

Quote Dat een fundamen­teel recht als gezinshere­ni­ging wordt ontnomen aan vluchtelin­gen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren Passage uit de brief

‘Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren’, staat in de brief van de boze leden. Dat de partij betrokken is bij de deal wordt in de brief ‘pijnlijk en onacceptabel’ genoemd.

Gemeenteraadsleden en jongeren

Onder de ondertekenaars zijn volgens het ND veel gemeenteraadsleden en leden van jongerenbeweging Perspectief. De briefschrijvers willen ook een extra partijcongres organiseren. Daarvoor zijn volgens de statuten van de partij 250 handtekeningen nodig. De ChristenUnie telt zo’n 26.000 leden.

Een woordvoerder van de fractie verwijst voor een reactie naar een interview van Tweede Kamerlid en asielwoordvoerder Don Ceder in het ND. Daarin noemt hij de plannen van het kabinet ‘goede afspraken waarmee we de vastgelopen asielketen op orde kunnen krijgen’. Hij zegt dat het opschorten van de gezinshereniging ‘veel pijn doet, maar wel te dragen is'.

Eerder noemde de ChristenUnie het al ‘pijnlijk’ dat 1250 vluchtelingen elders in Europa worden opgevangen, in plaats van in ons land. In een blog op de eigen site schreef Ceder met ‘gemengde gevoelens’ achter te blijven, vooral om de aanscherpingen rond gezinshereniging. Achter de andere maatregelen stond de Kamerfractie wel.