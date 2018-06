Leerlingen en ouders VMBO Maastricht: Minister Slob, kom voor ons op!

Minister Arie Slob van Onderwijs beantwoordt vanmiddag vragen over het ongeldig verklaren van het eindexamen op de VMBO-school in Maastricht. De leerlingen en hun ouders willen dat het landelijk examen alsnog geldig wordt verklaard, zodat ze alleen het schoolexamen op onderdelen hoeven in te halen. Gisteren liet minister Slob weten dat dit een mogelijkheid is. ,,We verwachten dat onze aanwezigheid vanmiddag iets uithaalt'', zegt de zestienjarige Vanity vanuit de trein richting Den Haag hoopvol. Volgens haar reizen zestig mensen mee.