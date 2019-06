Léonie Sazias (50Plus): Het is iedere dag de ene voet voor de andere zetten

U bent nog niet helemaal ‘schoon’ van kanker. Bent u niet bang dat de ziekte weer oplaait?



,,Jawel. Maar ik voel me goed. Er staat op de scan dat er iets in mijn lijf zit dat er niet hoort, maar het gaat prima. Ik heb geen pijn, niks! Alleen de medicijnen hebben natuurlijk wel hun bijwerkingen.”



Kunt u nu weer full time aan de slag?



,,Met deze baan is langzaam integreren er natuurlijk niet bij. Ik zal niet altijd 150 procent kunnen geven, maar ik ga mijn best doen. Doordeweeks ga ik ook in Den Haag logeren, om het mezelf makkelijker te maken. We gaan er gewoon voor, wat moet ik nu nog thuis blijven zitten?”



Kijkt u al verder vooruit? Er zijn uiterlijk in maart 2021 alweer verkiezingen.



,,Ik kan geen planning voor de lange termijn maken. Het is iedere dag gewoon de ene voet voor de andere zetten. Politiek gezien wil ik het liefst nog een rondje mee. Maar ik weet niet of dat lukt.”