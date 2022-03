LIVE | Amsterdam onderzoekt lage opkomst, taart bij fracties GroenLinks en PvdA

- 100 procent van de stemmen is geteld, we wachten uitslagen van Amsterdam en Eindhoven.

- Het landelijke opkomstpercentage was 50,5 procent. In 2018 lag dat op 54,9 procent

- Vooral de lokale partijen winnen. VVD en CDA blijven de grootste landelijke partijen , maar leveren wel zetels in

- Leefbaar Rotterdam blijft veruit grootste in Rotterdam, PvdA maakt enorme comeback in Amsterdam, SP verliest onder meer in Oss.