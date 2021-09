LIVE | Anders dan anders: Prinsjesdag 2021 opnieuw sober door coronamaatregels

Ook dit jaar wordt Prinsjesdag geen uitbundige feestdag. De rijtoer per Glazen Koets is er deze editie opnieuw vanwege de coronaregels niet bij. De koninklijke familie pakt de auto naar de Grote Kerk in Den Haag. De koning spreekt daar de troonrede uit, maar daarmee is de kous af. Vrijwel geen militair vertoon en zeker geen balkonscène. Naar Den Haag komen wordt afgeraden. Wie het weinige spektakel al wil volgen, kan beter naar de televisie kijken. Of meelezen in ons liveblog.