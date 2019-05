LIVE | Baudet vraagt Rutte wanneer hij voor het laatst huilde

live twitter Wiebes: afbouw van gaswinning en herstel van schade in Groningen moet sneller

22 mei De afbouw van de gaswinning in Groningen en het herstel van de schade gaan nog niet snel genoeg. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vanmiddag voorafgaand aan een debat over de gaswinning in het noorden van Nederland gezegd, dat al gepland stond. ,,We willen méér vaart en méér tempo.” Verslaggever Peter Winterman is bij het debat en twittert live mee. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te vinden.