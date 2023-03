LIVE | BBB maakt landelijke zegetocht compleet met winst in provincie Utrecht

VERKIEZINGENBBB is op weg naar een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij stormt met 16 zetels de Eerste Kamer binnen en komt waarschijnlijk in alle provincies als winnaar uit de bus. GroenLinks en de PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen op 15 zetels. Boerenorganisaties zijn blij met de uitslag: ‘De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken’, met de rode baan boven. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.