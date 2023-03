LIVE | BBB op weg naar monsterzege in thuisprovincie Overijssel, Van der Plas ontroerd door steun

BBB is in de thuisprovincie Overijssel op weg naar een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij van Caroline van der Plas staat aan kop met meer dan een derde van de stemmen, blijkt uit een exitpoll van de NOS. BBB lijkt ook in Noord-Holland de grootste te worden. De coalitiepartijen verliezen allemaal terrein. De stemmingen in Noord-Holland geven een eerste beeld van hoe er landelijk is gestemd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.